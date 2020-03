[Vidéo] Au Mans, Zachery Peacock retrouve son costume de MVP

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

« Je suis d'accord, cela faisait un certain temps que je n'avais pas sorti une grosse performance », souriait Zachery Peacock au micro de RMC Sport samedi après la victoire sur le parquet du Mans (93-91). Un certain temps, oui, à tel point que nous vous parlions mi-février d'un "ancien MVP en souffrance". Un ancien MVP qui n'a certes plus à assumer le leadership de l'attaque burgienne mais qui était tout de même moins impactant sur les gros matchs.

Cela tombe bien, c'était une rencontre importante samedi dernier à Antarès. En s'imposant, la JL Bourg a effectué un pas de géant vers les playoffs et commence même à devenir une menace pour la place de Boulogne-Levallois dans le Top 4. Et à cette occasion, l'équipe de Savo Vucevic a pu compter sur un Zachery Peacock retrouvé. Peut-être régénéré physiquement par la courte trêve d'après Leaders Cup, l'ancien ailier-fort de Boulogne-sur-Mer et Cholet a régné sur les débats face à la raquette mancelle. Dans un registre plus proche du cercle qu'à l'accoutumée, le meilleur joueur de l'histoire du club bressan a compilé 21 points à 9/15, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, 1 balle perdue et 4 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 29 minutes. Une performance de MVP, une vraie, tout simplement.