[Vidéo] Brian Conklin (Nanterre) se raconte

Crédit photo : Claire Macel

Intérieur bagarreur et de plus en plus à l'aise offensivement, Brian Conklin est aussi un homme apprécié dans les clubs où il est passé. Capitaine à Limoges où il a joué deux saisons (2017-2018 puis 2019-2020), il a retrouvé cette année Nanterre où il avait connu une première expérience en 2016-2017. Le natif de l'Oregon se raconte dans une vidéo :