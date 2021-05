[Vidéo] Brock Motum a réalisé un premier match très convaincant avec Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Brock Motum (2,08 m, 30 ans) a joué son premier match avec Nanterre 92 ce jeudi contre l'Elan Chalon au Colisée. En seulement 22 minutes de jeu, il a signé une belle performance avec 18 points à 87,5% de réussite aux tirs, accompagnés par 1 rebond, 1 contre et 2 passes décisives pour une évaluation de 19. Il finit même meilleur marqueur de son équipe.

Surtout, Nanterre a remporté cette troisième victoire de suite et culmine toujours à la dixième place du classement Jeep ELITE avec un bilan de 10 victoires et 13 défaites. L'équipe de Pascal Donnadieu est sur une bonne dynamique et Brock Motum y contribue grandement en apportant une énergie nouvelle, sa présence de joueur de très haut-niveau étant rassurante. Le coach Donnadieu avait d'ailleurs fait l'éloge dans une vidéo pour le club de l'ancien joueur EuroLeague qui est arrivé à Nanterre récemment.

Retour sur son match en vidéo :