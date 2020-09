[Vidéo] Chris Warren (Nanterre) s'exprime avant le début de saison

JEEP ÉLITE

Homme de trois titres à Nanterre en 2013 (champion de France) et 2017 (FIBA Europe Cup et Coupe de France), Chris Warren (1,78 m, 31 ans) est de retour à Nanterre pour la deuxième fois. Après une présaison unique et quelques jours avant le début officiel de la saison, le meneur de jeu étasunien s'exprime dans une entrevue vidéo.