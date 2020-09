[Vidéo] Dwight Buycks (Nanterre) : "On a un super groupe de gars"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nanterre 92

Arrivé à Nanterre depuis une bonne semaine, le meneur/arrière Dwight Buycks a pu découvrir son nouvel environnement et bien sûr son équipe. Très à l'aise et enthousiaste, l'ancien MVP de Pro A (en 2012/13, au BCM Gravelines-Dunkerque) revient sur sa saison 2020/21 doublement arrêtée à cause de la COVID-19 puis son arrivée à Nanterre.