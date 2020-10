[Vidéo] Jerry Boutsiele, intenable contre Igokea

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

13 points à 6/7 aux tirs, 19 d'évaluation. Telles étaient les statistiques de Jerry Boutsiele (2,07 m, 27 ans) à sa sortie en fin de premier quart-temps. Le néo-international français a dominé de la tête et des épaules ce début de rencontre. Enfonçant ses adverses pour leur dunker dessus, se retournant pour prendre un tir en fade-away ou encore sur des tirs à mi-distance après un short roll, l'ancien joueur de Nanterre, Rouen, Denain et Cholet s'est régalé et a régalé les spectateurs comme les téléspectateurs. Et si derrière la formation bosnienne l'a considérablement gêné grâce à des prises à deux, il ne s'est pas arrêté pour autant avec notamment deux paniers décisifs dans le money-time pour donner la victoire à Limoges. Au final, il a cumulé 25 points à 11/16 et 8 rebonds pour 30 d'évaluation en 31 minutes.

