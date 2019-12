[Vidéo] Justin Dentmon (Elan Béarnais) s'éclate contre l'Elan Chalon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Avec un effectif resserré, l'Elan Béarnais a mis sa compétitivité dans les mains du vétéran Justin Dentmon. Le combo-guard joue beaucoup de possessions et cela semble marcher. Mardi à Vechta en Ligue des Champions, il a planté 35 points et l'EBPLO n'était pas si loin de la formation allemande (défaite 93-86). Vendredi soir, dans un match important pour le maintien, il a cette fois marqué 27 points, avec un peu de maladresse certes (7/16 aux tirs), mais il a également pris 6 rebonds et donné 5 passes décisives. Et le résultat est là : Pau-Lacq-Orthez compte désormais 6 victoires en 15 matchs.

Retour sur sa rencontre en vidéo :