[Vidéo] L'hommage de Limoges à Frédéric Forte : son maillot à jamais au sommet de Beaublanc

Crédit photo : Limoges CSP

La date n'était pas choisie au hasard : quelques jours après ce qui aurait dû constituer son 50e anniversaire (le 27 janvier) et contre un club, le BCM Gravelines-Dunkerque, qu'il a également marqué au cours de sa carrière de joueur (1989/91), à tel point qu'il a été admis au Hall of Fame du club maritime et que son nom est suspendu au plafond de Sportica, entre ses anciens coéquipiers Olivier Bourgain et Xavier Wallez.

Plus de deux ans après sa subite disparition, le 31 décembre 2017, Frédéric Forte a été honoré une dernière fois par le Limoges CSP. Une fresque géante a d'abord été dévoilée à l'entrée de Beaublanc, avant que le hall de la salle ne soit rebaptisé au nom de Frédéric Forte.



La fresque à l'entrée de Beaublanc

(photo : Thierry Beaudoin)

Enfin, en présence de Richard Dacoury, de sa femme Céline et de ses trois filles Angiolina, Vittoria et Josepha, son maillot a été retiré au sommet de Beaublanc. Son numéro 4 veillera donc à jamais sur son club de toujours, aux côtés des tuniques de Richard Dacoury et Ed Murphy. Ce qui semble porter bonheur au CSP puisque les Limougeauds, revêtus d'un superbe maillot commémoration pour l'occasion, ont arraché une précieuse victoire contre Gravelines (77-71) dans le money-time.