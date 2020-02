[Vidéo] L'incroyable tir au buzzer de Sean Armand

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Avec deux points d'avance et le ballon dans les mains d'Antoine Eito à 2,3 secondes de la fin, Le Mans ne pensait certainement pas vivre un dénouement aussi douloureux sur le parquet du Colisée. Mais, par peur des cinq secondes, l'ancien meneur de Vichy a paniqué et lancé le ballon sous la tranche du panneau. Balle perdue et dernière munition offerte à l'Élan Chalon.

Il n'en fallait pas moins à Sean Armand pour définitivement se faire adopter par les supporters bourguignons. Alors qu'il ne disputait que son troisième match avec sa nouvelle équipe, l'ancien joueur du Zénith Saint-Pétersbourg a délivré le Colisée d'un superbe tir primé au buzzer.

"Avec tout ce qui s'est passé cette semaine et au cours de ce match, l'esprit de combativité que nous avons montré ce soir pour revenir de -18 est incroyable", a écrit le héros du soir sur Instagram, en partageant la vidéo de son exploit. "Coup de chapeau à mes coéquipiers pour le combat mené et aux supporters pour l'incroyable soutien. Nous étions à -2 alors il fallait prendre le trois points. #mambamentality"

De quoi permettre à Julien Espinosa de démarrer son mandat dans un climat plus serein. Avec sa première victoire de l'année, l'Élan Chalon est sorti de la zone rouge.