[Vidéo] La JL Bourg a inauguré son complexe de loisirs, le 1055

La semaine passée, la JL Bourg a inauguré le 1055 (à prononce dix-cinquante-cinq). Situé à côté d'Ekinox, ce complexe de loisirs va permettre aux spectateurs des rencontres à domicile de la JL Bourg de venir passer plus de temps sur la zone avant et/ou après les rencontres. Une manière de générer des recettes supplémentaires pour le club de l'Ain qui a bien conscience que les recettes de la billeteries seules plus les dons des sponsors publics et privés ne suffiront pas pour rester dans la cours des grands.

Pour réaliser cet ouvrage (restauration, bowling, jeux d'arcade etc.), la JL Bourg a directement investi 400 000 euros, s'est entouré de partenaires financiers et a emprunté, tout simplement.

Voici le reportage de France 3 Rhône-Alpes sur le sujet :