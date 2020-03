[Vidéo] La longue entrevue de Théo Maledon avec ESPN

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Spécialiste du scouting et surtout de la Draft NBA, Mike Schmitz suit les meilleurs prospects dans le monde entier, et notamment Théo Maledon depuis plusieurs années déjà. Le journaliste d'ESPN se déplace souvent en France pour l'observer. Avant la suspension des championnats à cause du coronavirus, il a eu l'occasion d'interviewier le meneur de l'ASVEL et de parler avec lui plus spécifiquement de son jeu, ses forces (relance balle en main, sa lecture sur pick & roll etc.), ses faiblesses (sa main gauche, quelques déconcentrations défensives), son évolution. Cela donne l'entrevue de 40 minutes, illustrée avec de nombreuses vidéos, à voir ci-dessous. Très enrichissant et très technique :