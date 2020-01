[Vidéo] Le bilan de Boulazac à la mi-saison

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Avec 5 victoires en 17 matchs à la mi-saison, le Boulazac Basket Dordogne se bat pour ne pas finir dans les trois derniers de la saison 2019/20 et ainsi se sauver en Jeep ELITE. Avant de reprendre la compétition, ce samedi avec un déplacement au Mans, et un nouveau joueur - l'arrière Johnny Berhanemeskel a bien été qualifié -, la direction et le staff ont fait le bilan et annoncé les objectifs de l'équipe première au micro de France 3 Nouvelle-Aquitaine, dans la vidéo ci-dessous :