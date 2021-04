[Vidéo] Le carton de Bonzie Colson (Strasbourg) contre l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Bonzie Colson a encore montré son grand talent face à l'ogre villeurbannais ce mardi. Le poste 3-4 américain a cumulé 29 points à 8/15 aux tirs et 10/10 aux lancers francs, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 32 minutes de jeu.

Cette grosse performance a largement contribué en la victoire 98-95 à son équipe face à l'ASVEL. Après deux matches plus timides face à Monaco et Roanne (10 puis 5 points), Bonzie Colson a retrouvé son efficacité mardi soir. Cette saison, l'ancien joueur de Notre Dame tourne à 18,1 points à 55,5% de réussite aux tirs avec 5,3 rebonds, 2,2 passes, 1,3 interception et 0,9 contre de moyenne. Il est le favori pour le titre de MVP de la saison Jeep ELITE 2020-2021, permettant à son équipe d'être bien placée au classement (troisième avec un bilan de 15 victoires pour 6 défaites).

Retour sur sa rencontre en vidéo :