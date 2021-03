[Vidéo] Le carton de Paris Lee (Orléans) contre Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Lors de la victoire d'Orléans contre Roanne mardi soir, le meneur de l'OLB Paris Lee (1,83 m, 25 ans) s'est mis en évidence. L'ancien joueur d'Anvers et Bamberg confirme sa montée en puissance. Sur ce match, face à un duo Sylvain Francisco (gêné par les fautes) - Renathan Ona Embo (entorse de la cheville), il s'est régalé. Au final, il a cumulé 27 points à 8/14 aux tirs et 12/12 aux lancers francs, 7 passes décisives, 3 rebonds, 3 interceptions et 10 fautes provoquées 35 d'évaluation en 35 minutes.

Gros défenseur, parfois en déficit d'adresse en début de saison (1/6 contre Champagne Basket, 1/7 face à l'Elan Béarnais), le Chicagoan tourne désormais à 14,8 points à 46,4% de réussite aux tirs, 6,2 passes décisives, 2,2 rebonds et 4,5 fautes provoquées pour 17,7 d'évaluation en 30 minutes.

Retour sur son match en vidéo :