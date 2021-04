[Vidéo] Le chantier de Steeve Ho You Fat (Roanne) contre Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Face à la raquette dégarnie du Mans Sarthe Basket, Steeve Ho You Fat a réalisé son meilleur match en Jeep ELITE. L'intérieur a cumulé 22 points à 8/9 aux tirs et 10 rebonds pour 32 d'évaluation en 32 minutes et la Chorale s'est largement imposée contre le MSB, 90 à 72.

Retour sur son match record de la saison :