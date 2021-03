[Vidéo] Le gros travail de Neal Sako (Metropolitans 92) contre l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

De la génération 1998, Neal Sako progresse grandement ces dernières semaines. Troisième pivot des Metropolitans 92 derrière le décevant (cette saison) Vitalis Chikoko et le nouveau venu Josh Owens, le Francilien se montre intense et appliqué. A tel point que Jurij Zdovc a décidé de le conserver à 100% au sein de l'effectif de Boulogne-Levallois, lui qui pouvait de nouveau aller chercher du temps de jeu à Rueil en Nationale 1.

Mais s'il est avec les Mets', ce n'est pas pour faire banquette. Samedi soir, il a ainsi passé 19 minutes sur le parquet face à l'ASVEL et son trio de postes 5 Moustapha Fall - Ismaël Bako - Kevarius Hayes. Efficace et engagé, il a terminé avec la meilleure évaluation de son équipe (17) grâce à ses 9 points à 4/4 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives.

