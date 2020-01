[Vidéo] Le record de points d'Amine Noua (ASVEL), contre la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lors de la large victoire de l'ASVEL contre Bourg-en-Bresse (104-71) ce dimanche à l'Astroballe, Amine Noua a signé son record de points en Jeep ELITE avec 23 points marqués à 4/8 aux tirs (3/7 à 3-points) et 12/12 aux lancers francs, en plus 3 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d'évaluation en 27 minutes. L'ailier-fort, déjà auteur de 16 points chez l'Anadolu Efes Istanbul vendredi en EuroLeague, confirme, lui qui a parfois eu du mal à trouver sa place en rotation de Livio Jean-Charles depuis le début de saison.

Voici ses paniers en vidéo :