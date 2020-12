[Vidéo] Le Top 5 des actions du 18 au 20 décembre de Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCMBasket

Sans surprise, c'est le meneur de Limoges qui figure en tête du Top 5 des actions les plus spectaculaires de Jeep ELITE pour ce week-end du 18 au 20 décembre. On trouve également dans ce top 5 son coéquipier Jerry Boutsiele, Lasan Kromah (Cholet), Isaïa Cordinier (Nanterre) et Erik McCree (Gravelines-Dunkerque).