[Vidéo] Les 20 points de Cliff Alexander (Le Mans) contre le duo Jekiri - Payne

Critiqué en début de saison pour être arrivé en mauvaise forme physique et être improductif, le jeune pivot américain Cliff Alexander monte en puissance. Contre son premier club français, l'ASVEL, où il a passé quelques semaines en fin de saison 2017/18, l'ancienne star des lycées américains a été excellent lundi soir. En 21 minutes, il a marqué 20 points à 10/11 aux tirs. Une grosse performance d'autant plus que le MSB a battu l'ASVEL 85 à 74. Une équipe de l'ASVEL qui alignait enfin la doublette Tonye Jekiri - Adreain Payne au poste.

"Cela faisait partie du plan de beaucoup jouer sur Cliff (Alexander). On était persuadé qu’en attaquant de manière précise, sur les sorties d’écran et le pick and roll, on pourrait le trouver", a expliqué après la rencontre le coach Elric Delord.

