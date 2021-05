[Vidéo] Les 30 points de Danilo Andjusic pour sauver la JL Bourg contre Boulazac

Si Thomas Heurtel et Moustapha Fall ont régalé ce samedi lors de la victoire de l'ASVEL contre Monaco, Danilo Andjusic a également signé une performance de MVP vendredi soir. Sauf que cette fois ce n'était pas contre le leader de Jeep ELITE, mais la lanterne rouge Boulazac. Il a sauvé son équipe d'une défaite embarrassante contre le dernier du championnat qui montre des dernières semaines des progrès intéressants avec un groupe au complet. Alors que son équipe était menée de 9 points (70-79) à l'entame du money time, l'arrière serbe a inscrit un 3-points à une main (avec la faute) puis le panier de l'égalisation à 82 partout quelques possessions plus tard pour arracher la prolongation. Son troisième tir décisif de la saison, avec les shoots de la victoire à Levallois, en octobre, puis contre Chalon le mois dernier.

L'équipe de Savo Vucevic s'est finalement imposée 92-86 à l'issue de ces 5 minutes supplémentaires, avec 30 points marqués par Andjusic. De quoi conforter son statut de meilleur marqueur du championnat avec 20 unités de moyenne par rencontre, loin devant les 17,6 de Bonzie Colson.

« Dès que vous gagnez, ça veut dire que vous méritez la victoire », a-t-il indiqué au micro Radio Scoop de Didier Berthet après la rencontre. « On ne peut pas toujours jouer un beau basket mais vu la façon dont on a joué dans le money-time, on mérite de gagner. C'est une bonne victoire pour nous, il faut continuer comme ça. »