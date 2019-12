[Vidéo] Les 70 points du duo Halilovic - Jefferson à Boulazac

JEEP ÉLITE

Lundi soir, Orléans s'est imposé 97 à 93 à Boulazac après prolongation. L'OLB s'est appuyé pour cela sur son axe 1-5 Brandon Jefferson - Miralem Halilovic. Un axe qui a brillé par le passé en Pro B et qui continue à le faire désormais à l'étage supérieur. A la pause, l'intérieur bosnien était déjà à 28 points et 32 d'évaluation. Il a terminé avec 38 points marqués à 16/23 aux tirs en plus de 14 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées, de quoi cumuler un "petit" 46 d'évaluation (record de la saison de Jeep ELITE). Mais son coéquipier Brandon Jefferson n'a pas été en reste avec 32 points à 9/19 aux tirs (dont 6/15 à 3-points), 4 passes décisives, 3 interceptions et 7 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 41 minutes. Ce dernier a notamment réussi deux paniers à 3-points décisif en fin de temps réglementaire et en prolongation.

Voici leurs 70 points en vidéos :