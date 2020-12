[Vidéo] Les débuts réussis d'Aaron Jones avec Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Cholet Basket

Avant même la rencontre, l'entraîneur Erman Kunter semblait convaincu qu'Aaron Jones allait apporter plus que son prédécesseur Terell Parks. Sa performance samedi dans la victoire choletaise contre Dijon (83-73) le lui a confirmé. Le nouveau pivot américain a montré sa belle activité, ses belles qualités physiques et son sens de la passe. En 31 minutes, l'ancien joueur d'Ole Miss (NCAA) a cumulé 10 points à 5/7 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions pour 21 d'évaluation. "C'est un joueur qui peut faire un peu de tout", a noté Erman Kunter, satisfait, après la rencontre.

Une belle performance dont vous pouvez (re)voir les meilleurs moments en vidéo ci-dessous :