[Vidéo] Les plus gros contres de la saison en Jeep Élite

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

C'est l'un des meilleurs spécialistes du contre en Jeep Élite ces dernières années. Alors, quoi de plus normal que de retrouver l'ancien Nanterrien Taylor Smith (photo) dans ce Best of des plus beaux contres de la saison ? Son coéquipier dans les Hauts-de-Seine, le très aérien Isaïa Cordinier, y figure aussi, tout comme Abdoulaye Loum (Dijon) ou encore Tonye Jekiri (ASVEL)





LES PLUS BELLES PASSES DE LA SAISON

LES PLUS BEAUX BUZZER BEATERS DE LA SAISON