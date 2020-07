[Vidéo] Lucas Bourhis revient sur son retour au BCM et sa saison à Blois

Revenu au BCM Gravelines-Dunkerque après une saison réussie à Blois en Pro B où il tournait à 5,3 points, 1,3 rebond et 3,2 passes décisives pour 7,2 d'évaluation chez le leader du championnat au moment de l'arrêt de la saison), Lucas Bourhis (1,77 m, 20 ans) s'exprime sur son retour dans le Nord et rappelle notamment son parcours dans le club.

"J'ai commencé au centre formation. C'est vraiment un accomplissement personnel, du staff et du club de me faire revenir. Je suis très content et j'espère que l'on va faire de belles choses cette année. En tout cas je pense qu'on a les moyens, et l'équipe ainsi que le staff qui nous accompagne, j'espère que l'on fera de belles choses".

Le natif de Tours sort d'une belle saison avec l'ADA avec une première place avant l'arrêt de la saison et un bilan de 19 victoires et 4 défaites. C'est notamment lui qui a offert la victoire à son équipe au buzzer face à Nantes début 2020, alors que les deux équipes se disputaient la tête du championnat.

"Je suis vraiment très satisfait de la saison qu'on a passé avec Blois. Déjà humainement avec des joueurs vraiment sympas et expérimentés. J'en connaissais déjà pas mal : Lamine Sambé, Ben Monclar, Alexis Tanghe et Thomas Cornely... donc c'était un plus pour moi. On a fait une bonne saison même si ça s'est mal terminé avec le covid-19, mais je n'en retiens que du positif et je suis vraiment content. Par rapport au staff, c'était vraiment que du plus. Je suis super content d'avoir passé un an avec cette équipe et ce club là".