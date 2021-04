[Vidéo] Nanterre 92 retrace le parcours d'Alpha Kaba, le basketteur qui se rêvait chirurgien

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alpha Kaba est cette saison joueur de Nanterre 92, où il s'est engagé dans la durée, après avoir joué pour Boulazac en 2019-2020 et l'ASVEL auparavant. Joueur à fort potentiel issu d'une famille de basketteur, il espère atteindre son haut-potentiel pour devenir un élément qui compte dans le championnat. Même si sa saison est marquée par les hauts, avec notamment des cartons en EuroCup, et les bas, avec un manque de consistance en Jeep ELITE à l'image de son équipe, il est en plein apprentissage. Son club actuel s'est penché sur son parcours en allant à sa rencontre, pour une vidéo à voir ci-dessous.

Un oncle comme inspiration

Après avoir été formé en U15 ELITE à l'ADA Blois, Alpha Kaba (2,08 m, 25 ans) s'est fait tester par plusieurs centres de formation dans l'espoir d'être retenu par au moins l'un d'entre eux. Sur les conseils de son oncle, Benkali Kaba, ancien joueur de l'Elan Béarnais, Alpha a décidé de se rendre à Pau et a été retenu par l'EBPLO. "J'ai vraiment aimé tout ce qui était mis en place pour mener des études correctement et s'entraîner de manière professionnelle." L'intérieur y est resté 4 ans, jouant 3 ans en U18 ELITE avant d'évoluer en Espoirs et parfois même avec l'équipe professionnelle.

L'expérience Summer League NBA

Il est ensuite passé par le club de Mega Leks en Serbie, pour s'exprimer plus et jouer dans deux compétitions différentes, la Ligue adriatique et la Ligue des Champions (BCL). Après plusieurs hésitations, il a décidé de s'inscrire à la Draft 2017 et de tenter sa chance. Il a finalement été drafté en dernière position par les Hawks d'Atlanta. Durant 3 ans, il a joué dans la Summer League pour se montrer et prouver de quoi il était capable devant les coaches, scouts et observateurs NBA. Peu utilisé la première année, plus la suivante, il a subi des blessures dans sa carrière qui l'ont ensuite éloigné de la grande ligue nord-américaine.

Retour en France

En 2017, il a fait son retour en France en rejoignant l'ASVEL, alors en pleine ascension. Là-bas, il dit avoir gagné en maturité et en expérience, son équipe remportant la coupe de France et le championnat de France au bout de sa deuxième saison sur place. Cependant, il s'est blessé à plusieurs reprises et n'a pas participé pas aux phases finales. Ayant besoin de se relancer, il s'est engagé avec Boulazac. "J'ai pu m'exprimer, être performant et revenir fort après des blessures pas évidentes." Après l'arrêt de la saison à cause de la COVID-19, Alpha Kaba est entré en contact avec Pascal Donnadieu, coach de la JSF Nanterre qui l'a convaincu de rejoindre les Vert et Blanc pour la saison suivante. Dans un rôle à responsabilités, le Franco-Guinéen tente d'aider son équipe à accrocher le maintien dans une saison galère, malgré un beau parcours en EuroCup.

Une envie d'apprendre

Dans cette vidéo portrait, Alpha Kaba s'exprime sur sa vie extra-basket, et notamment familiale. Il avoue que la cuisine représente une passion pour lui, se révèle fan de mangas, apprenant même à ses heures perdues la langue japonaise. Comme dans une précédente vidéo, il affirme que son rêve serait d'être chirurgien. "C'est quelque chose que je garde en tête éventuellement pour l'après basket, par plaisir d'apprendre déjà et, pourquoi pas aussi exercer ?"