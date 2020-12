[Vidéo] Nicolas De Jong de retour début 2021 : "Les sensations sont bonnes"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EBPLO

Arrêté depuis mi-octobre à cause d'une blessure au genou gauche, Nicolas De Jong (2,10 m, 32 ans) va faire son retour à l'entraînement début 2021 indique son club, l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez.

Avec le Tourangeau, l'équipe de Laurent Vila pourra ainsi disposer de trois postes 5 : Ousmane Dramé, Hamady N'Diaye et donc Nicolas De Jong. "Je me sens bien, les sensations sont bonnes", avoue l'international néerlandais, qui a connu une dernière année difficile avec une rupture des ligaments croisés du genou droit avant de se blesser au genou. "La situation COVID-19 m'a servi puisque je n'ai loupé que 7 matches (il a pris part au match de la 1ère journée, à Chalon-sur-Saône, NDLR), il en reste 26. J'ai hâte de pouvoir exercer mon métier et ma passion", prévient-t-il dans la vidéo à voir ci-dessous.

Il aidera à relancer l'EBPLO qui reste sur 4 défaites de suite (à Levallois, contre Monaco, à Orléans puis à Strasbourg).