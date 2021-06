[Vidéo] Orléans se prépare avant le choc contre le Limoges CSP

L'Orléans Loiret Basket se prépare à recevoir le Limoges CSP ce mercredi à 19 heures. Les deux équipes sont au coude à coude pour finir dans le Top 8 et ainsi participé aux phases finales. L'OLB (17 victoires, 15 défaites) est neuvième tandis que Limoges (17 victoires, 14 défaites) est huitième de Jeep ELITE. Autant dire que le gagnant du choc de ce mercredi aura pris un avantage sur l'autre équipe.

Sur sa chaîne YouTube, l'Orléans Loiret Basket a partagé une vidéo montrant les insides de l'entraînement pour préparer la rencontre face aux Limougeauds. L'intérieur Landing Sané s'est confié sur cette bataille qui attend son équipe.

"C'est clair que c'est un match avec un gros enjeu, on a l'occasion de les mettre derrière nous définitivement, tout comme eux hein. Ils ont la chance de pouvoir vraiment passer devant nous donc il nous reste que deux matches et il n'y a pas vraiment de calculs à faire, il faut gagner tout simplement. Il faut essayer de les repousser un maximum, de pas les laisser jouer dans leurs espaces et les forcer à jouer justement sur ce qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire empêcher les drives and kick, les gars qui rentrent dans la raquette pour la sortir sur les shooteurs, c'est comme ça qu'ils marquent beaucoup de points vraiment. Et ne pas laisser faire les intérieurs le match qu'ils sont capable de faire."