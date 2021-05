[Vidéo] Pascal Donnadieu décrit la situation actuelle de Nanterre 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Pascal Donnadieu (56 ans) vit une saison particulière avec Nanterre. Les Vert et Blanc sont dixièmes du classement de Jeep ELITE avec un bilan de 9 victoires pour 13 défaites. Les Franciliens ont vécu des moments difficiles ces dernières semaines avec de mauvais résultats mais aussi les blessures de Tyler Stone et Marcquise Reed. Après quatre défaites sur les six derniers matches, Nanterre s'est rattrapé en battant Gravelines-Dunkerque et Le Portel. Sur la chaîne YouTube de son club, Pascal Donnadieu décrypte la situation de son équipe en ce début de mois de mai.

"La situation comptable s'est améliorée avec les deux dernières victoires, celle à Gravelines et celle, acquise dans les derniers instants, contre Le Portel. Effectivement, c'est une bouffée d'oxygène, surtout qu'on a dû évoluer ces deux matches-là sans Tyler Stone - qui est out jusqu'à la fin de la saison - et on a dû jouer sans Marcquise Reed - qui était impactant lors des derniers matches. Donc c'est de bon augure (pour la suite). On est bien évidemment encore loin d'être sauvés mais ça en prend le chemin. En tous les cas, les deux matches qu'on vient de disputer sont encourageants pour l'avenir."

Une recrue qui fait du bien à l'effectif

De plus, l'ancien joueur EuroLeague Brock Motum (2,08 m, 30 ans), passé par Bologne, Kaunas, l'Anadolu Efes, Valence et Galatasaray, a rejoint la JSF il y a peu pour la fin de saison.

"C'est un garçon qui vient de faire cinq saisons d'EuroLeague sur les six dernières dans des clubs quand même historiques avec des coachs de très haut niveau. Il va déjà nous apporter son expérience parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un groupe très jeune. Et puis nos manques sont sur un peu d'expérience, sur le QI basket, et évidemment, contrairement aux autres années, on est en déficience sur le tir extérieur et notamment le tir à 3-points. C'est un intérieur qui a cette faculté de pouvoir s'écarter avec un gros pourcentage, notamment à 3 points. Donc il va nous apporter tout ce que je viens de décrire."

Le maintien en ligne de mire et le reste est à voir

Si le maintien reste l'objectif, avec encore 12 matches à jouer et 3 victoires de retard sur le huitième, Nanterre peut aussi envisager poursuivre sa remontée au classement.

"Il ne faut pas penser que tout est fini en ce qui concerne le bas du classement. Raisonnablement, on a 9 victoires, il reste 12 matches. Pour un maintien, en gagnant 4 matches, il est, à mon avis, assuré de manière officielle. En en gagnant 3, ça peut se jouer sur des histoires de goal-average, donc ça c'est déjà le premier objectif ; conserver notre place en Jeep ELITE. Après, on est un peu à la croisée des chemins, on n'est pas si loin de ce qu'il se passe un peu plus haut mais d'abord, raisonnons par étapes, essayons de valider le maintien et puis, si l'équipe continue sur la dynamique des deux derniers matches, ne rien s'interdire. Mais je préfère rester prudent pour l'instant."

Le prochain match pour la JSF est contre Chalon ce mercredi au Colisée.