[Vidéo] Quand Robin Ducoté (Dijon) plante 15 points contre Roanne

Crédit photo : Sébastien Grasset

Gerald Robinson parti, Chase Simon blessé, la JDA Dijon doit terminer la saison avec 8 joueurs professionnels seulement. Pourtant, les rencontres s'enchaînent et les organismes sont très sollicités. C'est ainsi que le coach Laurent Legname a décidé d'ouvrir son banc dimanche contre la Chorale de Roanne. C'est ainsi que Robin Ducoté est rapidement entré. Saillant d'entrée avec deux dunks, l'arrière natif d'Obernai a convaincu son entraîneur de le laisser plus longtemps sur le parquet. Résultat, il a passé 19 minutes sur le parquet pour 15 points à 6/8 aux tirs et 3 rebonds pour 17 d'évaluation lors de la victoire 96-64 de son équipe, permettant aux Bourguignons de prendre la première place de Jeep ELITE.

"Le coach m’avait dit qu’il me donnerait sûrement 2-3 minutes, en raison de la blessure de Chase (Simon), a-t-il expliqué après le match au Bien Public. Je me tenais prêt comme à Bourg. Et quand je suis rentré, ça s’est bien passé, je suis très content. Mais je ne m’attendais que ça se passe aussi bien ! J’ai fait ce que je devais faire en défense et en attaque, il y a des jours où ça rentre, tant mieux pour moi."

Ci-dessous, vous pouvez voir ou revoir les 6 paniers de Robin Ducoté :