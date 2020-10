[Vidéo] Quand Shannon Evans (Elan Béarnais) s'éclate encore contre Le Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

23 points à 63,1% de réussite aux tirs (dont 61,9% à 3-points, avec 7 tentatives de tirs par match), 2 rebonds, 6,3 passes décisives, 5 balles perdues, 2,7 interceptions et 3,3 fautes provoquées pour 23,7 d'évaluation en 33 minutes par rencontre. Telles étaient les statistiques de Shannon Evans avant le match de la deuxième journée de Jeep ELITE contre Le Mans mercredi soir. Forcément, le staff du MSB avait ciblé le meneur de l'EBPLO. Pendant longtemps, les Sarthois ont contenu celui qui jouait dans le championnat hongrois la saison passée. Mais en début de dernier quart-temps, les locaux sont revenus grâce notamment au réveil de leur scoreur. De nouveau en confiance, il a pris feu (27 points et 11 passes décisives au final) et arraché la prolongation sur trois lancers-francs. De quoi permettre aux siens de l'emporter 5 minutes plus tard, 90 à 81.

"Shannon Evans est un joueur talentueux, a rappelé le coach vaincu Elric Delord après la rencontre. C’est un joueur qui une capacité à mettre des points. On savait qu’à un moment donné Pau allait prendre le jeu à son compte pour essayer de scorer. C’est aussi pour ça que l’on a réussi à le contrôler en début de deuxième mi-temps. Il a marqué 23 points sur les 12 dernières minutes, mais très peu étaient faciles. Je pense qu’on lui a rendu la vie dure, mais il a marqué les paniers."

Désormais, Shannon Evans tourne à 24 points à 57,4%, 2,3 rebonds, 7,5 passes décisives, 2 interceptions, 4 balles perdues et 4,8 fautes provoquées pour 25,8 d'évaluation en 33 minutes.