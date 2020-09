[Vidéo] Reprise de la saison : qui peut concurrencer l'ASVEL dans la course au titre ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : S Grasset J Cormarèche et O Fusy

Après plus de six mois d'attente, le basket français est de retour ! La Jeep Élite reprend ce mercredi 23 septembre, et tous les regards sont tournés vers l'ASVEL. Auteur d'un gros recrutement, le club de Tony Parker semble un ton au-dessus de la concurrence. Le titre lui est-il promis ? Quelles équipes peuvent faire douter le champion de France 2019 ? C'est le thème principal de cette vidéo de rentrée de la rédaction de BeBasket. Au programme également, un débat sur les potentielles équipes surprises de la saison et un focus sur les formations qui vont jouer le maintien. Émission animée par Gaëtan Delafolie avec Vincent Daheron, Boris Delagnes et Gabriel Pantel-Jouve.

01:11 Le titre peut-il échapper à l'ASVEL ?

11:22 Quelle équipe sera la surprise de la saison ?

19:14 Course au maintien : qui risque de descendre ?