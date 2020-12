[Vidéo] Retour sur la grosse performance de Michael Stockton (Cholet) à Nanterre

JEEP ÉLITE

Prolongé par Cholet durant l'intersaison, le meneur Michael Stockton a eu besoin de quelques semaines pour trouver le bon rythme avec son équipe, largement renouvelée. Surtout, il a évolué au sein d'un collectif en construction. Celui-ci semble avoir pris dernièrement, avec trois belles victoires de suite. Lors de la dernière en date, l'Américain a brillé. A Nanterre, il a cumulé 20 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 4 interceptions pour 27 d'évaluation et s'est montré décisif en fin de rencontre, alors que les Franciliens avaient recollé et étaient même passés devant.



"Il est bien plus qu’un joueur de basket, a commenté le président de CB, Jérôme Mérignac, dans Ouest-France. Il est déjà devenu un joueur emblématique du club. D’abord en tant que sportif : il était déjà sur nos tablettes avant qu’il n’arrive à l’été 2019 car on savait que le joueur était très bon. Mais aussi en tant qu’homme."

Retour sur son match en vidéo :