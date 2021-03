[Vidéo] Retour sur la grosse victoire du Mans contre l'ASVEL avec le coach Elric Delord

Vainqueur en prolongation de l'ASVEL ce mardi 16 mars 2021, Le Mans a renoué avec la victoire en Jeep ÉLITE, après une claque à Gravelines-Dunkerque et une courte défaite contre la JL Bourg. L'entraîneur manceau, Elric Delord, n'a pas manqué de saluer le mental de ses troupes et l'énorme match de Scott Bamforth, auteur de 31 points après une douleur au pied droit.

"On voit réellement le mot "équipe", quand on perd, a dit le coach sarthois devant la presse. Après avoir déjoué à Gravelines-Dunkerque, on fait un gros match contre Bourg-en-Bresse mais on n'est pas récompensé. Et pour se relancer, il y avait mieux que l'ASVEL. Même si on gagne, l'analyse est la même que contre la JL. L'équipe a été très forte mentalement, on peut être fiers."