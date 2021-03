[Vidéo] Retour sur le gros match de Martins Meiers (Chalon) contre Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Arrivé après la trêve internationale pour remplacer Eric Buckner, Martins Meiers (2,08 m, 29 ans) s'est très vite acclimaté à l'air de la Bourgogne. Redoutable d'efficacité contre Cholet pour son premier match (20 points à 10/12 aux tirs et 7 rebonds pour 24 d'évaluation en 34 minutes), le pivot letton a été moins en réussite contre Strasbourg sur sa deuxième sortie (-1 d'évaluation). Mais depuis, il est reparti sur de bonnes bases. Après sa belle sortie face à Boulazac (14 points à 4/5 et 5 rebonds pour 16 d'évaluation en 17 minutes), il a cumulé 21 points à 8/9, 6 rebonds, 3 contres, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 24 minutes dimanche lors la victoire contre Le Portel.

