[Vidéo] Sylvain Francisco (Roanne) raconte son parcours

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Meneur titulaire de la Chorale de Roanne, Sylvain Francisco a connu un parcours peu commun. Parti de région parisionne à l'âge de 12 ans pour jouer à Saint-Etienne non loin de là où jouait alors son frère Bateko Francisco (désormais dans le staff du Jazz d'Utah), il a ensuite du passer par les Etats-Unis avant de revenir par la petite porte puis de suprendre tout le monde grâce à d'excellentes prestations à Levallois, confirmées plus tard à Paris en Pro B. De nouveau installé dans la Loire (42), il veut s'imposer en Jeep ELITE. Plein de fraîcheur et d'enthousiasme, le nouveau protégé de Jean-Denys Choulet revient sur son parcours en vidéo.