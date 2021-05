[Vidéo] Victor Wembanyama : le prospect NBA impressionne déjà avec Nanterre

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel Nanterre

Il a à peine 17 ans mais suscite déjà l'intérêt de tous. Le Français Victor Wembanyama, 2,20 m, possède une dextérité et un tir hors du commun pour un tel gabarit. Un talent rare, à qui on promet déjà la première place de la Draft NBA 2023. Mais en attendant, l’adolescent s’aguerrit en Jeep Élite, où il joue de plus en plus avec Nanterre (9,2 points, 6,8 rebonds, 2 contres pour 14,4 d’évaluation lors de ses cinq derniers matchs) et a même connu ses premières titularisations. Analyse de ce talent unique à écouter ci-dessous.





1:22 Présentation du phénomène

4:45 Sa dynamique actuelle avec Nanterre

10:02 Un joueur dominant au rebond et au contre

15:45 Un tir déjà fiable

19:27 Voie royale vers la NBA

26:46 Un jeune déjà très mature