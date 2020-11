[Vidéo] Victor Wembanyama marque ses premiers points en Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Chaque fait et geste de Victor Wembanyama est scruté à la lettre. Mais en même temps, comment peut-il en être autrement ? Dans la courte défaite de Nanterre chez son voisin des Metropolitans 92 ce dimanche, le jeune intérieur a eu le droit à 16 minutes de temps de jeu. Non pas parce qu'il manquait du monde, comme en début de mois à Ljubljana. Non pas parce que l'écart était important, comme lors de la première journée de Jeep ELITE. Tout simplement parce que le Francilien avait sa place sur le terrain et pouvait donner des solutions à l'équipe de Pascal Donnadieu. Appelé une première fois par son coach dans le deuxième quart-temps, il est revenu en fin de troisième quart-temps avant de ne ressortir qu'à 4 minutes de la fin. Signe d'une grande confiance, déjà, de la part du staff, alors qu'il n'a encore que 16 ans.

Donnant toujours du "spacing" à l'attaque nanterrien, actif au rebond et audacieux dans ses initiatives (catch and shoot à 3-points, tirs en suspension en sortie de dribble), il a également apporté de la dissuasion quand il n'est pas parvenu à contrer les tirs adverses. Au final, il a marqué 6 points (ses premiers en Jeep ELITE) à 1/2 aux tirs et 4/5 aux lancers francs, pris 6 rebonds et contré 2 tirs pour finir à 12 d'évaluation en 16 minutes.

Le club de Nanterre a compilé ses contres et son panier dans la vidéo à voir ci-dessous :