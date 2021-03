[Vidéo] Vos All-Stars 2020-2021 : la sélection étrangère

JEEP ÉLITE

Crédit photo : J Cormarèche C Macel et Foxaep

Cette saison, la pandémie de COVID-19 nous a privés du All-Star Game et des sélections qui vont avec. Alors, on vous a demandé de voter, poste par poste, pour les meilleurs joueurs de Jeep Élite, afin de composer les deux traditionnelles équipes de All-Stars : les étrangers et les Français. C'est l'heure de révéler vos votes et de décrypter vos choix concernant les meilleurs étrangers.

01:23 Les meneurs

10:40 Les arrières

18:35 Les ailiers

25:53 Les ailier-forts

34:30 Les pivots

42:47 La sélection complète

Actuellement, vous pouvez voter pour constituer la sélection des meilleurs français.