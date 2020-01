"Vraiment bien" à Bourg, Danilo Andjusic n'est pas contre une prolongation

Arrière scoreur débarqué à Bourg-en-Bresse en début de saison afin de remplacer Garrett Sim, blessé, Danilo Andjusic a depuis été prolongé pour la saison. En fin d'année 2019, il a enchaîné les cartons avant de profiter du All-Star Game LNB (il était sélectionné pour le concours de tir à 3-points) afin de visiter Paris en famille. Le champion d'Europe U18 2009 (avec une victoire en finale face aux Français d'Evan Fournier et Léo Westermann) explique dans Le Progrès pourquoi il a rejoint la JL Bourg. Il avoue qu'il ne serait pas contre y prolonger l'aventure...

"Pour être honnête, j'espérais signer dans un club européen. Mais quand j'ai reçu l'offre de Bourg et que j'ai parlé avec Savo Vucevic sur mon rôle dans l'équipe, j'ai pensé que ce serait une bonne opportunité pour moi et pour aider le club. J'ai fait ce choix et j'en suis très heureux car je suis arrivé au bon endroit, au bon moment dans ma carrière. Ce club peut me permettre de rester à un haut niveau et, pourquoi pas, jouer une coupe d'Europe ensemble dans le futur. C'est un peu tôt pour parler de mon avenir ici, car nous ne sommes qu'à mi-saison. Si nous sommes européens, qu'il y a une bonne équipe et qu'on me propose un bon deal, pourquoi ne pas rester ? Je suis ouvert à une proposition car je me sens vraiment bien à Bourg."