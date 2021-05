11 à la suite pour l'ASVEL, Cholet se rebelle... Les 6 résultats de Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Léo Morillon

L'ASVEL a signé sa 11e victoire de suite en l'emportant à Orléans 80 à 66. Les joueurs de T.J. Parker, dominateurs au rebond (42 prises à 31), ont fait l'écart dans le deuxième quart-temps. Thomas Heurtel (15 points à 5/13 aux tirs dont 3/4 à 3-points et 4 passes décisives) et Amine Noua (14 points à 6/11 en 23 minutes) ont fini meilleur marqueur d'une équipe moins propre collectivement que ces derniers temps (17 passes décisives, 16 balles perdues). C'est la 22e victoire en 28 matches de l'ASVEL. De son côté, l'OLB (15 victoires, 14 défaites) sort du top 8.

Orléans a désormais peu d'avance sur Nanterre (14 victoires, 15 défaites). Les Franciliens ont battu Le Mans (15 victoires, 13 défaites) après prolongation. Face à la jeune équipe du Mans, encore largement diminuée, les Franciliens se sont réveillé en deuxième mi-temps grâce au réveil de Chris Warren (23 points à 9/16 aux tirs et 9 passes décisives).

Plus haut au classement, Strasbourg (19 victoires, 8 défaites) a retrouvé la victoire deux jours après sa défaite à Orléans. Retrouvant Ike Udanoh mais se passant de Kris Richard (entorse de la cheville), la SIG a fait la course en tête pour l'emporter de 8 points dans un match piège. Bonzie Colson a encore réalisé un match de MVP (24 points à 9/17, 5 rebonds, 3 passes décisives et 8 fautes provoquées en 32 minutes). Mauvaise nouvelle en revanche, DeAndre Lansdowne est sorti sur blessure à la fin du troisième quart-temps.

Champagne Basket (11 victoires, 17 défaites) reste devant au classement devant l'Elan Béarnais (11 victoires, 18 défaites). L'EBPLO enchaîne grâce à une excellente deuxième mi-temps (43-24). Vincent Sanford a été très propre (18 points à 8/8 et 4 rebonds pour 22 d'évaluation en 21 minutes).

Cholet est juste derrière (10 victoires, 18 défaites). Les Maugeois ont enfin retrouvé le succès, qui plus est contre une équipe bien classée, la JL Bourg (cinquième avec 18 victoires et 11 défaites). A la Meilleraie, ils ont pu s'appuyer sur un énorme Gregor Hrovat (24 points à 7/10, 4 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 8 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 37 minutes), mais aussi de très bons Chris Horton (18 points à 9/12, 8 rebonds, 3 contres et 2 interceptions pour 28 d'évaluation en 35 minutes) et Yoan Makoundou (18 points à 7/8 et 7 rebonds pour 22 d'évaluation en 17 minutes).

Enfin, l'Elan Chalon (9 victoires, 20 défaites) repasse relégable. Mal partie dans sa rencontre contre les Metropolitans 92 (13-22 après 10 minutes), les joueurs d'Ali Bouziane ont fait la course derrière pour finalement s'incliner 78-72 au Colisée. Un Colisée qu'a retrouvé le meneur des Mets David Michineau (24 points à 9/17 et 4 passes décisives en 23 minutes). Les joueurs de Jurij Zdovc sont sixièmes du classement (17 victoires, 12 défaites).

Les résultats de la soirée de Jeep ELITE :