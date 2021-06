116-80 : Cholet se fait plaisir contre Boulazac pour terminer

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans le match à rejouer de la 24e journée de Jeep ELITE, Cholet Basket s'est facilement imposé contre Boulazac (116-80) ce jeudi soir à la Meilleraie. Pour signer cette douzième victoire, l'entraîneur Erman Kunter a fait tourner, permettant par exemple à Nathan De Sousa de vivre son premier match professionnel (7 points à 1/4 aux tirs, 4/4 aux lancers francs, 2 rebonds et 1 passe décisive en 11 minutes) ou à Léopold Delaunay (5 points, 8 rebonds et 3 interceptions pour 13 d'évaluation) et Karlton Dimanche (10 points à 5/7) de jouer respectivement 20 et 22 minutes. Lasan Kromah a planté 23 points à 9/16.

Au final, Cholet a fini avec 155 d'évaluation collective. De son côté, Boulazac, qui a également donner du temps de jeu aux jeunes, finit la saison avec seulement 4 victoires en 34 rencontres.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de Cholet - Boulazac