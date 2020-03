116 points encaissés et la défaite à Roanne : Freddy Fauthoux n'est "pas frustré mais déçu"

On les avait laissé en championnat sur une belle victoire sur le parquet de l'ASVEL, le 9 février dernier. Mais six jours plus tard, ils n'avaient pas existé contre cette même formation de l'ASVEL en demi-finale de la Leaders Cup. Vendredi, pour leur retour à la compétition, ils ont perdu à Roanne 116 à 108. Les Metropolitans 92 se sont laissés aller à un match d'attaque, mais à ce jeu-là ils n'ont pas réussi à faire aussi bien que l'équipe de Jean-Denys Choulet. Après la rencontre, le coach Frédéric Fauthoux s'est dit* déçu par la performance de son équipe.

"Je suis pas frustré mais déçu. On a mal défendu. On s’est pas respecté sur ce match. On n’a pas eu une semaine simple. Roanne a fait son match clairement, nous on a pas mis ce qu’il faut pour faire un match de haut niveau. Je pense qu’ils n’ont pas trop tremblé. On n’a pas le même style de jeu que les équipes du podium, chacun fait avec ses forces. Il faut qu’on se respecte plus que ça. Dans la conquête on n’est pas bon comme on dit dans le Sud Ouest."