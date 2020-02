4/4 pour Chalon version Espinosa, Bourg signe un beau coup au Mans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Avec le report du match entre Strasbourg et Le Portel, il y avait quatre matchs de Jeep ELITE ce samedi soir.

Dijon vs Orléans : 90-71

13 jours après son titre à la Leaders Cup, Dijon a fait le boulot contre Orléans. La JDA, qui retrouvait son public, menait de 10 points après un quart-temps, et a déroulé notamment 27 passes décisives contre une équipe privée de son axe 1-5 Brandon Jefferson - Miralem Halilovic. Une nouvelle fois, Laurent Legname a pu faire tourner lors de la prestation complète de son groupe (117 à 69 à l'évaluation collective).

Nanterre vs Boulazac 85-78

Nanterre a pu compter sur un grand Dallas Moore (24 points) pour disposer d'une équipe de Boulazac des plus coriaces, emmenée par son trio Morency-Miller-Hassell. Les Périgourdins menaient encore 60-64 à dix minutes de la fin jusqu'à ce que Nanterre se reprenne avec la manière en inscrivant un 16-2. Aux côtés de Dallas Moore, Isaia Cordinier et Devin Oliver (13 et 15 points) ont été de précieux relais au cours de ce run décisif (76-66). Face à l'ultime réaction du BBD, Nanterre s'en est à nouveau remis à Dallas Moore pour inscrire un 3-points décisif mais aussi à Kenny Chery qui n'a pas tremblé au lancer pour offrir un succès 13e succès aux Franciliens cette saison (85-78).

Le Mans vs Bourg-en-Bresse : 91-93

Toujours bloqué à zéro victoire contre les équipes du Top 4, la JL Bourg enchaîne cependant les victoires face aux formations moins bien classées en Jeep ELITE. Ce samedi soir, ils ont remporté un match qui leur permet de faire un pas vers les playoffs. L'équipe de Savo Vucevic a d'abord fait l'écart. Mais bien plus énergiques

Cholet vs Elan Chalon : 93-99

A Cholet, l'Elan Chalon de Julien Espinosa a poursuivi son sans-faute avec un quatrième succès consécutif. Les snipers de Chalon-sur-Saône ont été particulièrement adroits, cumulant 13/20 à 3-points entre Myles Hesson (20 points à 4/6 de loin), Sean Armand (16 points à 4/6 à 3 points), et Justin Robinson (17 points à 3/4). Après une première mi-temps équilibrée, Mike Gélabale a initié un 8-2 pour mettre Chalon-sur-Saône dans les meilleures dispositions à dix minutes du terme (74-80). Puis lorsque les Choletais sont revenus dans la partie en égalisant à 82-82 suite à un 8-2 à leur tour avant que Peter Jok ne porte la marque à 89-89 d'un tir à 3 points, c'est Justin Robinson (17 points, 11 passes décisives), qui a délivré les siens avec un missile derrière l'arc et deux lancers. L'Elan a validé sa victoire sur un ultime dunk de Sean Armand (93-99). En grande difficulté sur la première partie de saison, voilà désormais Chalon-sur-Saône à une victoire du top 8 !