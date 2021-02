7 des 16 joueurs convoqués par le Canada évoluent en Jeep ÉLITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Pour ses quatre matches de qualification restant pour l'AmeriCup 2022, le Canada a convoqué 16 joueurs. Parmi eux, sept évoluent en Jeep ELITE (Best, Berhanemeskel, Kajami-Keane, Klassen, McIntosh et les frères Scrubb).

A San Juan, la capitale de Porto Rico, l'ancien entraîneur du Paris Basket Racing (PBR) Gordon Herbert va sans aucun doute s'appuyer sur eux pour prendre le dessus sur les îles Vierges des États-Unis (ce mercredi puis samedi), Cuba (jeudi et dimanche). Il y a un an, lors des deux premiers matches de qualification Oshawa, le Canada avait battu la République dominicaine avant d'être battu par cette même sélection trois jours plus tard, en conservant le point-average toutefois.

La sélection canadienne pour ces quatre rencontres :