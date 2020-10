77 à... 43 : Gravelines-Dunkerque fait couler Roanne

JEEP ÉLITE

Il y a deux façons de voir le match après cette large victoires du BCM Gravelines-Dunkerque contre la Chorale de Roanne (77-43). Du côté des Maritimes, le travail a été bien réalisé avec une jolie prestation collective des deux côtés du terrain, particulièrement en défense avec seulement 43 points encaissés.

Au niveau scoring, les joueurs américains ont fait le job (Davis (13 points), Ford (9), Wells (9), Horton (8) mais globalement chacun a apporté sa pièce à l'édifice. Ce premier succès fait du bien aux hommes de Serge Crèvecoeur avant de se déplacer chez l'ogre villeurbannais dans 10 jours.

Du point de vue roannais, le constat est sans appel... L'équipe n'était pas au niveau (29 balles perdues et 34,1% de réussite aux tirs, dont un vilain 1/17 à 3-points). Après deux revers chez des "gros" du championnat de France, la Chorale a subi le même tarif dans le Nord. Une prestation inquiétante à quatre jours d'un déplacement à Fos Provence en 32e de finale de la Coupe de France et à une semaine de la réception de Cholet. Il va y avoir encore beaucoup de travail et d'ajustements à faire pour le duo Choulet - Quintard afin de redonner des couleurs à cette équipe choralienne.