7e victoire pour les Metropolitans / Strasbourg à l'équilibre / Gravelines s'arrache

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Boulogne-Levallois - Boulazac : 98-79

Si Bourg-en-Bresse, qui joue en ce moment contre Limoges, a le meilleur ratio (4 v. - 0 d.), Boulogne-Levallois est l'équipe qui compte le plus de victoires dans cette Jeep Élite au calendrier bouleversé. Ce samedi, les Metropolitans ont remporté un 7e succès cette saison (pour 1 défaite), en disposant facilement de Boulazac qui, lui, s'enfonce au classement (4e revers en autant de matches).

Les Franciliens avaient tout simplement trop d'armes, entre Michineau (photo, 17 points et 6 passes décisives), Ginat ultra complet (12 points, 6 rebonds et 5 passes décisives) et Halilovic qui revient bien (16 points à 8/8, 23 d'évaluation), le tout avec un collectif bien huilé (27 passes décisives). Tout l'inverse du BBD, où un Benjamin Sène de gala (28 points, 33 d'évaluation, deux records pour un Français cette saison) s'est senti un peu seul.

Strasbourg - Élan Béarnais : 94-71

L'entraîneur Lassi Tuovi voulait voir la SIG redevenir souveraine sur son parquet. Il a été entendu par ses hommes, puisque les Strasbourgeois ont facilement dominé Pau-Lacq-Orthez au Rhénus, portés en attaque par leurs artilleurs habituels : Jefferson (15 points), Colson (22 points) et Lansdowne (17 points). Les Alsaciens ont largement dominé le rebond (43-29), dont 20 rebonds offensifs (!)... plus 14 interceptions qui leur ont permis de multiplier les possessions.

Strasbourg équilibre son bilan à 4-4 avec ce succès tandis que Pau-Lacq-Orthez, où Justin Bibbins tente de faire oublier Shannon Evans (18 points) mais manque de soutien, est à 3 victoires pour 5 défaites. À noter la bonne entrée de Gérald Ayayi, 11 points et 15 d'évaluation en seulement 13 minutes.

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 84-80

Le BCM s'en sort bien. Alors que les Maritimes ont ajusté leur effectif dernièrement, avec les arrivées de Gavin Ware et Erik McCree, et que les victoires se faisaient attendre, Gravelines a remporté un succès important contre Châlons-Reims. C'est le 2e succès en 6 rencontres pour les Nordistes, alors que Champagne Basket s'enfonce, avec un 7e revers en 8 matchs.

Si Gravelines n'a pas rassuré dans le jeu, en étant notamment mené presque tout le match, les Nordistes ont montré du coeur pour aller arracher ce succès dans les dernières minutes. Erik McCree s'est beaucoup donné (26 points), comme Boukichou (26 d'évaluation), laissant leur équipe dans le match et permettant à Ware, bien servi par Corey Davis, d'être en position de donner un avantage décisif dans la dernière minute. En attendant l'arrivée de Briante Weber pour aller encore mieux ?

