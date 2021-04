9 interceptions : Zack Wright s'approche d'un record historique du championnat

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Si l'on avait dit avant la rencontre à Savo Vucevic qu'un record défensif serait battu à Gravelines (victoire 98-90), l'entraîneur bressan aurait probablement signé de suite. Cela fait de longs mois que la JL Bourg a abandonné son imperméabilité défensive, encaissant près de 88 points de moyenne par rencontre sur l'année 2021. Et si les 30 premières minutes à Sportica n'ont pas rassuré sur ce point (66 points encaissés en trois quart-temps), un homme est sorti du lot dans le Nord : Zack Wright, auteur de 9 interceptions.

Il convient de souligner qu'il a joliment mis à profit ces cinq minutes supplémentaires pour arrondir ses statistiques puisqu'il se serait contenté de 5 interceptions si Zachery Peacock avait réussi son tir au buzzer à 83-83. Mais voilà, la prolongation a permis au meneur aux 225 apparitions en LNB de signer une performance pour les livres d'histoire, lui qui fut le grand bonhomme de cet extra-time, avec quatre ballons volés, dont deux sur les deux premières possessions du BCM (83-87, 41e minute). De quoi le voir flirter avec la barre des 10 interceptions, une rareté à ce niveau.

Seul le quadruple-double controversé de Derrick Lewis...

Pour preuve, seul un joueur y est parvenu dans l'histoire de la Pro A / Jeep ÉLITE depuis l'émergence de la Ligue Nationale de Basket (en 1987) : Derrick Lewis, le jour de son fameux quadruple-double contre Lorient (20 points, 11 rebonds, 10 contres et 12 interceptions le 24 février 1990). Et encore, celui-ci a toujours soulevé de multiples interrogations. Avec ses 9 interceptions, Zack Wright rejoint ainsi six autres joueurs sur la deuxième marche du podium : Andrew Kennedy, Josh Grant, Darnell Mee, Reggie Geary, John Linehan et Kevin Hamilton.

Malgré ses efforts, l'Américano-Bosnien n'a toutefois pas signé un record absolu pour la JL Bourg puisque Reggie Geary défendait également les couleurs burgiennes lorsqu'il avait fait vivre un calvaire à Babou Cissé et l'attaque vichyssoise le 9 novembre 2002. En revanche, il s'agit bien de sa marque référence en carrière, lui qui avait subtilisé 7 ballons à cinq reprises jusque-là (dont une seule fois en France, lors d'un Strasbourg - Chalon le 26 décembre 2017). La preuve que Zack Wright, lorsqu'il est à 100% physiquement, reste un joueur haut de gamme pour le championnat de France (à 36 ans) et qu'il n'y a pas besoin de scorer énormément pour peser sur une rencontre (6 points à 2/6, 4 rebonds, 8 passes décisives, 9 interceptions et 0 balle perdue pour 23 d'évaluation en 26 minutes).

« J'aimerais prendre ma retraite mais quand je vois ce que je fais à 36 ans, je me rends compte que je continue de progresser », a-t-il écrit ce matin sur Instagram, avec des emojis représentant du vin. « Peu importe votre âge, vous pouvez toujours continuer à apprendre et à travailler sur votre jeu. »

Au cours d'un long entretien accordé en juin 2019, Zack Wright nous avait indiqué que ce contrat de deux ans avec la JL serait le dernier de sa carrière. Tout en continuant de dominer des matchs en Jeep ÉLITE, il prépare désormais activement sa reconversion dans le coaching individuel.