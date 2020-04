A 38 ans, João Paulo Batista ne compte pas arrêter sa carrière

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Avec un retour au Mans cette saison après l’avoir quitté en 2014, le pivot international brésilien Joao Paulo Lopes Batista (2,07 m, 38 ans) n’est pas près de raccrocher les baskets. Dans un entretien publié sur le site Internet de son club, le MSB, son club actuel, il annonce qu’on le « reverra encore sur un parquet, c’est certain. Je me sens encore bien physiquement, encore capable de jouer.» Après une saison plus que mitigée pour les Sarthois (11 victoires et 14 défaites pour une neuvième place au classement ), le poste 4-5 espère pourtant continuer dans le club de Christophe Le Bouille : « Je ne sais pas où je jouerai ; si je pouvais choisir ce serait ici, parce que mon cœur de joueur est ici. C’est un rêve pour moi de jouer pour ce club, de faire partie de l’équipe. » Toutefois, si le club ne souhaite pas continuer avec lui, cela n’empêchera pas celui qui tournait à 7 points, 3,6 rebonds et 1,8 passe décisive pour 8,1 d’évaluations en 16 minutes cette saison, de continuer sa carrière : « Si ce n’est pas possible, je jouerai ailleurs encore, je n’ai pas encore décidé de prendre ma retraite ! »