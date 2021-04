À 7 pros, Limoges l'emporte à Cholet sur un tir à 3-points de Philip Scrubb

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Privés de Timothé Crusol, Nicolas Lang et Jerry Boutsiele, Limoges a réussi une grosse performance en s'imposant chez une équipe de Cholet en pleine bourre, 82 à 81, suite à un 3-points de Philip Scrubb à 3,8 secondes de la fin. Six jours après sa large défaite contre Roanne (62-86), le Cercle Saint-Pierre relève la tête.

Double ration de game winner ce soir ! D'un énorme tir à 3-points, Philip Scrub offre la victoire à Limoges sur le parquet de Cholet. pic.twitter.com/ANeboirqnL — BeBasket (@Be_BasketFr) April 9, 2021

Après un premier quart-temps en faveur des locaux (25-18), les joueurs de Mehdy Mary ont haussé leur niveau défensif pour revenir dans la rencontre (40 partout à la pause). Derrière, la partie a été très serrée. Jusqu'à ce dénouement final. Comme un symbole, c'est derrière la ligne des 6,75 m que les visiteurs ont fait la différence, eux qui ont réussi 13 de leurs 25 tentatives derrière l'arc.

La belle première de Bruno Caboclo

Revanchard après ses dernières sorties ratées, Marcus Ginyard a fini à 4/6 dans ce secteur (pour 14 points en 31 minutes) et le dernier arrivé Bruno Caboclo a lui été parfait (3/3, pour 14 points et 4 rebonds en 20 minutes). Autrement, Grismay Paumier a parfaitement assumé son rôle de pivot titulaire (19 points à 8/12, 6 rebonds et 3 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 30 minutes) face à Aaron Jones (21 points à 8/10 et 4 rebonds pour 23 d'évaluation en 35 minutes).

Grâce à ce succès en terres maugeoises, le CSP rééquilibre son bilan (8 victoires, 8 défaites) et retrouve le top 8. De son côté, Cholet (6 victoires, 10 défaites) est stoppé dans son retour dans le ventre mou.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre