A cause de l'arrêt brutal de la saison, Flo Piétrus n'est pas décidé sur sa retraite : "Ça remet tout en question"

Interrogé par La République du Centre, Florent Piétrus (2,02 m, 39 ans) est revenu sur sa carrière. L'ancien ailier-fort de l'équipe de France était parti pour prendre sa retraite à l'issue de la saison 2019/20, qu'il disputait jusqu'alors avec Orléans. Mais la suspension du championnat en raison du coronavirus pourrait changer la donne. Le Guadeloupéen pourrait faire une dernière saison complète si l'exercice actuellement suspendu ne reprenait pas.

"On était sur une bonne dynamique, donc ça fait chier, même si le sport est devenu anecdotique dans ce qu’on traverse actuellement. Je sentais vraiment qu’on montait en puissance. On veut croire que c’est possible de reprendre. On veut que la situation s’arrange pour tout le monde. Si on doit rejouer, on va rejouer. Mais ce sera compliqué pour toutes les équipes. Celle qui arrivera à se remotiver pour partir au charbon atteindra ses objectifs.

En ce qui me concerne, ce n'est pas comme ça que j’avais envisagé la suite. Ça remet tout en question. J’attends de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Après, je prendrai une décision finale."